Chuva deixa parte da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Parte da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos após a forte chuva que ocorreu na capital no final da tarde de hoje (12). Houve queda de granizo nas regiões da Casa Verde, Pinheiros e Lapa, quedas de árvores e pontos de alagamento em diversas áreas da capital.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), sete vias ficaram intransitáveis na cidade, sendo que três delas continuam ativas: na Rua Engenheiro Oscar Mariano, no Butantã; e na Rua Palestra e na Avenida Pompeia, na Lapa. Já o Corpo de Bombeiros informou sobre a queda de 30 árvores na capital, principalmente nas regiões norte e oeste.

O CGE informou ainda que as próximas horas devem seguir com o tempo instável, com probabilidade de pancadas de chuvas rápidas e isoladas.

Para os dois próximos dias, a previsão é de sol, calor e chuvas isoladas no final de tarde.

Fonte: Agência Brasil