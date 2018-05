Chuva de Meteoritos atingirá a Terra entre nesta madrugada

Admiradores de fenômenos naturais têm um motivo a mais para ficar acordados na madrugada deste domingo (6), entre as 2h e as 5h – horário de Brasília. Uma chuva de chuva de meteororitos poderá ser vista a olho nu. O espetáculo na atmosfera é causado por um rastro de detritos deixado pelo Cometa Halley em sua última aparição há 32 anos. Em outubro, ocorrerá outro fenômeno semelhante.

A próxima aparição do Cometa Halley na Terra será em 2061. Halley, o cometa, passa no sistema solar da Terra a cada 76 anos. Para observar o céu neste domingo, não será necessário utilizar aparelhos, bastar olhar para onde nasce o sol. O ideal é escolher locais sem interferência de luzes artificiais. O fenômeno denominado “chuva de meteoritos” ocorre porque o calor do sol faz com que o cometa solte aderência gelada.

Na prática, a cada passagem do Halley perto do sol, o cometa lança um novo rastro de detritos em seu fluxo orbital, perdendo massa. Esses fragmentos são mínimos (os meteoritos) e podem ser comparados ao tamanho de grãos de areia ou de cascalho. Mas em grande quantidade provocam um espetáculo no céu como se fosse uma explosão de pequenos raios. Em outubro, será possível ver novamente um espetáculo semelhante pois a cada seis meses, a Terra intercepta o caminho orbital do Cometa Halley.

Fonte: Agência Brasil