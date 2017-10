Chuva causa estragos e suspende expediente em órgãos públicos de VG

Além das unidades de saúde, cinco escolas tiveram estragos causados pela chuva. No entanto, segundo a prefeitura, as aulas não devem ser suspensas.

O temporal causou outros transtornos, como a queda do muro do 4º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Centro Norte, em Várzea Grande. Além dos prejuízos materiais, a parte dos moradores teve o fornecimento de energia interrompido.