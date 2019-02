Chuva causa alagamentos e deslisamentos de terra em São Paulo

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista desde o meio da tarde de hoje (21) causaram alagamentos de ruas e avenidas, escorregamento de terra e queda de árvores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve 43 ocorrências de queda de árvores, alagamento em 15 vias, e oito deslisamentos de terra sem vítimas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), todo o município está em estado de atenção para enchentes. Dos quinze pontos com alagamento na cidade, cinco estavam intransitáveis às 20h: na Avenida Torres de Oliveira, no Jaguaré, na zona oste; na avenida Queirós Filho, na Vila Leopoldina, na zona oeste; avenida Rebouças, região centro-oeste; avenida Brasil, no Jardim Paulista, no centro-oeste, e Estrada Ecoturística de Parelheiros, na zona sul.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte nas zonas norte e leste da capital paulista. Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas continuarão com tempo instável em São Paulo.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade estava às 20h com 92 quilômetros de congestionamento ou 10,7% das vias monitoradas, inferior à média histórica para o horário.

Fonte: Agência Brasil