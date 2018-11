Christina Aguilera é impedida de cantar em um bar de Nova Orleans

Christina Aguilera

Parece brincadeira, mas não é. Christina Aguilera foi impedida de cantar no palco de um bar em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

A cantora estava na cidade para fazer um show e aproveitou a noite com seus dançarinos em um bar, com música ao vivo.

Christina teve a ideia de pedir para subir ao palco e cantar um pouco com a banda, mas o pedido foi negado.

Uma jovem gravou tudo e a história acabou no Twitter. “Minha esposa está em New Orleans e ontem à noite no bar que ela estava apareceu a Xtina!!! Ela perguntou à banda da casa se ela pode cantar uma música e… Não! Como podem ter negado isso a ela?! Teria sido tão legal”, diz o tweet.

No show, Christina explicou a situação. “Ontem, eu fui a um bar, foi engraçado. Tinha uma banda tocando. Eu pensei: ‘então, eu estava com alguns dos meus dançarinos, não seria legal subir ao palco e cantar com esses caras? Talvez eu cante uma música e seja divertido. Mas, então, eu não sei o que aconteceu, ele não quis me dar o microfone. Ele era um pouco mais velho, não era meu fã, e não quis abrir mão do microfone. ‘O que você vai fazer, vai dançar pra mim?’, disse ele. Eu respondi: ‘Não, eu só quero cantar’. Mas deixa pra lá, vou guardar isso para o show… Está ok, sem ressentimentos”, contou.

