A gente ainda não conseguiu absorver o impacto que é a colaboração de Christina Aguilera e Demi Lovato em Fall the Line. E agora já tem mais coisas pra gente lidar: o vídeo da música!

O clipe chegou na internet nesta quarta, 23, e conta uma história distópica. Little Christina e Little Demi são sequestradas e colocadas em um submundo em cada passo é assistido e ouvido e elas moram em celas. Mas um dia as duas resolvem se libertar! Assista:

Fonte: Vírgula UOL