Christina Aguilera e Demi Lovato lançam Fall In Line: ouça

Como é bom ganhar um hino assim, em plena quarta-feira, né?

Nesta manhã, Christina Aguilera lançou seu novo single, a faixa Fall in Line, que conta com a participação de ninguém mais ninguém menos do que Demi Lovato. E é claro que a música é cheia de agudos muito bem afinados, porque, né, olha de quem nós estamos falando. Ouça a faixa e acompanhe o lyric video:

No Twitter, Demi comemorou a parceria e disse: “Item número 1 da lista de objetivos cumprido! #FALLINLINE. Eu espero que vocês amem essa música tanto quanto eu. É uma honra emprestar a minha voz para esse hino para as mulheres com uma das pessoas mais inspiracionais que eu já conheci”.

BUCKET LIST ITEM 1 @xtina featuring me #FALLINLINE https://t.co/XmShktSIQF

I hope you love this song as much as I do. It’s such an honor to lend my voice to this anthem for women with one of the most inspiring individuals I’ve ever met. pic.twitter.com/gJ3MIjPICO

— Demi Lovato (@ddlovato) 16 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL