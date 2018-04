Christian Chávez, o Giovanni de Rebelde, vai participar da nova versão da novela como professores

O bom filho à casa torna, né?

Que o diga Christian Chávez. O ator mexicano, que ficou famoso como Giovanni, um dos protagonistas de Rebelde, vai participar da nova versão da novela. Adaptada para a nova geração, ela se chamará “Like”.

Desta vez, Christian será um professor chamado Gabo. Zoraida Gómez, que também estava na antiga geração de rebelde com a personagem Josy, vai aparecer na produção como a a professora Isa. A produção, assim como Rebelde, será assinada por Pedro Damián.

A previsão de estreia de “Like” é setembro de 2018 tanto no México como no Brasil.

Fonte: Vírgula UOL