Christian Bale aparece irreconhecível no trailer de ‘Vice’

Christian Bale

Já está virando rotina Christian Bale se transformar completamente para um papel. Mas, desta vez, ele realmente aparece irreconhecível no papel do ex-vice-presidente, Dick Cheney, no filme Vice.

O longa vai mostrar como o vice guiou os dois mandatos do preseidente dos Estados Unidos George W. Bush.

No elenco, Amy Adams, Steve Carell, Alison Pill, Lily Rabe e Tyler Perry. A estreia está marcada para 21 de dezembro nos Estados Unidos.

Felicity Huffman foi a única surpresa recente por não ter ganho o Oscar de Melhor Atriz. A estrela da série Desperate Housewives deu vida…

Charlize Theron

Gerard Butler

Jake Gyllenhaal

Sylvester Stallone

Robert De Niro

Renee Zellweger

No time dos que engordaram está também Eric Bana. Você lembra dele em Hulk e Tróia, não? Pois o galã somou mais 13kg ao seu peso original…

Phillip Seymour Hoffman sempre foi gordinho e nos seus papéis no cinema ele invariavelmente estava acima do peso. Porém, para encarnar o …

Russell Crowe

Jared Leto

George Clooney

Matt Damon

Não, não esquecemos do cinema brasileiro. Apesar de pouquíssimos casos, há um célebre: Daniel Oliveira, que emagreceu cerca de 15 quilos …

Emile Hirsch também fez um grande esforço para dar vida a Christopher McCandless em Na Natureza Selvagem, filme dirigido por Sean Penn, b…

Outro caso impressionante de emagrecimento foi Andrien Brody para O Pianista, de Roman Polanski. Ele já era magricelo e ainda perdeu 14kg…

E na categoria "enfeiamento", Tom Hanks fez bonito (com o perdão do trocadilho). Para fazer O Náufrago, de 2000, ele passou nada menos do…

Hillary Swank

50 Cent

Colin Farrell

Michael Fassbender

Natalie Portman

Christian Bale

Christian Bale perdeu 14 quilos para interpretar o ex-boxeador Dicky Eklund em O Vencedor. Mas essa não é a primeira vez que ele se submete a isso para um papel. E nem a mais incrível. Para O Operário, de 2004, ele perdeu 28 depois de passar dias consumindo só café, água, uma lata de atum ou uma maçã por dia. Impressionado? Pois seis meses depois ele já estava filmando Batman Begins, cheio de músculos.

Fonte: Vírgula UOL