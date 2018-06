Chrissy Teigen e John Legend doam R$ 1 milhão por aniversário de Trump

A modelo Chrissy Teigen e o cantor John Legend doaram US$ 288 (aproximadamente R$ 1,1 milhão), na última quinta-feira (14), em “homenagem” ao aniversário de 72 anos de Donald Trump.

Leia maisDr. Luke nega acusação feita por Kesha de que ele estuprou Katy …Paris Jackson limpa estrela pichada de Michael Jackson, só que …

O casal é publicamente contrário ao presidente norte-americano e sempre se manifesta sobre o assunto nas redes sociais. Chrissy publicou no Twitter a seguinte mensagem: “O presidente comemora 72 anos e, por causa desta ocasião auspiciosa, cada membro da nossa família irá doar US$ 72 mil a ACLU. Feliz aniversário, Trump”. A modelo, o marido e as duas filhas fizeram doações.

A ACLU (American Civil Liberties Union) é uma ONG americana que luta em prol das liberdades individuais, dos direitos dos imigrantes e minorias e pela conscientização de reforma política. Fundada há quase 100 anos, a instituição trabalha em tribunais e comunidades para defender os direitos garantidos a todos os indivíduos.

Fonte: Vírgula UOL