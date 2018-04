Chris Pratt, de ‘Guardiões da Galáxia’, se encanta com feijoada e caipirinha: ‘Paraíso!’

(Foto: divulgação/ Marvel Disney)

Leia maisChris Pratt, de ‘Vingadores: Guerra Infinita’, chega a São Paulo …Encontro de heróis: Chris Pratt, de ‘Guardiões da Galáxia’, …

Quem é de São Paulo sabe que todas as quarta-feiras e sábados são dias de uma boa feijoada. Como Chris Pratt, ator que interpreta o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia, está hoje na cidade, resolveu experimentar o brasileiríssimo prato. E, se encantou.

“Eu precisei experimentar esse prato tradicional, feijoada”, disse o ator em um post no Instagram. “Aqui, eles comem de quarta-feira e sábado. Eu poderia comer isso todos os dias, se eu pudesse. Porco, feijão, arroz e tempero. É o paraíso. Você tem que comer tomando uma caipirinha”, finalizou.

Antes de comer a feijoada alcançada, agradeceu por estar em nosso país: “Muito grato por estar em São Paulo. Esse lugar é especial, os fãs são incríveis. Eu amo aqui!”.

Pratt está em no Brasil para divulgar o longa Vingadores: Guerra Infinita, que estreia dia 26 de abril nos cinemas.

Confira o post. Saúde!

So grateful to be in São Paulo. This place is special. The fans are awesome. I love it here. I got to try the national dish, feijoada. They eat it Wednesday’s and Saturday’s. I’d crush it every day if I could. Pork, beans, rice, spice. Heaven. You have to have a caipirinha to wash it down. #avengersinfinitywar #guerrainfinita

Uma publicação compartilhada por chris pratt (@prattprattpratt) em 4 de Abr, 2018 às 11:29 PDT

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

10. Os Novos Mutantes (20th Century Fox e Marvel Entertainment)

Com dois brasileiros no elenco, Alice Braga e Henry Zaga, ‘Os Novos Mutantes’ é um filme derivado da franquia dos X-Men com uma pegada de terror. Na trama, cinco jovens mutantes começam a descobrir melhor suas habilidades enquanto são mantidos em uma instalação secreta contra suas vontades. O décimo lugar da lista de mais esperados de 2018, com 10% dos votos, tem direção de Josh Boone e a estreia está marcada para 13 de abril de 2018.

Créditos: Daniel Deak / Galpão de Imagens

9. Círculo de fogo –A Revolta (Universal Pictures)

Estrelado por John Boyega (Star Wars), o nono lugar da lista é ‘Círculo de Fogo –A Revolta’, com estreia no Brasil em 23 de março de 2018. No filme, que recebeu 11% dos votos na pesquisa, Boyega interpreta o rebelde Jake Pentecost, um então promissor piloto de Jaeger, que abandona seu treinamento e entra com o submundo do crime.

Créditos: Reprodução/Universal Pictures

8. X-Men: A Fênix Negra (20th Century Fox)

Mais uma aventura do universo X-Men está entre os filmes mais esperados em 2018. A trama relata a transformação de Jean Grey, vivida por Sophie Turner, (a Sansa de Game of Thrones) na Fênix Negra, um ser cósmico de imenso poder. O longa é parcialmente baseado nas HQs de Chris Claremont e ainda tem no elenco Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee. Simon Kinberg dirige o filme que recebeu 11% dos votos e chega aos cinemas em 2 de novembro de 2018.

Créditos: Reprodução/20th Century

7. Os Incríveis 2 (Disney/Pixar)

Continuação da famosa animação que trará de volta a família superpoderosa, ‘Os Incríveis 2’ começará minutos após o final do longa original. Dezenas de novos heróis serão revelados e o Sr. Incrível precisará ficar em casa cuidando de Zezé e acaba descobrindo os poderes do filho mais novo – que ao enfrentar um guaxinim demonstra 10 poderes. A estreia do sétimo filme mais esperado em 2018 está marcada para junho. Na pesquisa, a animação recebeu 19% do predileção do público.

Créditos: Reprodução/Disney/Pixar

6. Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (Warner Bros. Pictures)

O universo Harry Potter está representado na lista dos filmes mais aguardados do ano. No final do primeiro filme (Animais Fantásticos e Onde Habitam), o poderoso Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pela MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Mas, cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores, que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito: elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não-mágicos. Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, AlvoDumbledore (Jude Law) procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Linhas são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido. ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’ teve 20% dos votos e a estreia será no dia 16 de novembro de 2018.

Créditos: Divulgação/Warner Bros. Pictures

5. Aquaman (Warner Bros. Pictures/DC Comics)

Os 23% do público que votaram em ‘Aquaman’ como o filme mais aguardado de 2018 terão uma longa espera, já que a estreia está marcada apenas para em 21 de dezembro. No seu primeiro filme solo, Aquaman (Jason Momoa) aparece como um líder relutante em Atlântida. Nesse tempo, os humanos passaram a poluir cada vez mais os oceanos ao redor do mundo, fazendo com que os Atlantes comecem a se preparar para invadir a superfície. No elenco ainda estão Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down) e Patrick Wilson (franquia Invocação do Mal) que serão, respectivamente, os vilões Arraia Negra e Mestre do Oceano. Amber Heard fará o papel de Mera, interesse amoroso de Aquaman. Willem Dafoe também está no elenco como Vulko, Nicole Kidman como Atlanna, a mãe do Aquaman, e Temuera Morrison, mais conhecido por ter interpretado o pai de Boba Fett em Star Wars: O Ataque dos Clones, como o pai de Arthur Curry/Aquaman.

Créditos: Divulgação/Warner Bros. Pictures

4. Solo: Uma História Star Wars (Disney/Lucasfilm)

Spin-off de Star Wars, ‘Solo’ vai se concentrar em como o jovem Han Solo (Alden Ehrenreich) se tornou o ladrão, contrabandista e malandro que Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi conheceram na cantina de Mos Eisley. O filme se passa antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian (Donald Glover). Com 23% dos votos do público, o filme tem estreia prevista para 24 de maio.

Créditos: Divulgação/Disney e Lucasfilm

3. Pantera Negra (Disney/Marvel)

Iniciando o pódio dos filmes mais aguardados em 2018 está ‘Pantera Negra’. O longa do universo Marvel inicia logo após os eventos de Capitão América: Guerra Civil, quando T’Challa/Pantera Negra (Chadwick Boseman) retorna para casa na nação reclusa e tecnologicamente avançada de Wakanda, para servir como o novo líder e descobre que seu trono é desafiado por facções dentro de seu próprio país. O filme ainda tem no elenco Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Lupita Nyong’o (Nakia) e Danai Gurira (Okoye), que recentemente participou de um painel sobre o filme na CCXP 2017 e revelou que Okoye é uma mulher muito forte e, como os brasileiros, apaixonada pelo país e sua cultura. Com 26% da preferência do público, o filme estreia em 15 de fevereiro de 2018.

Créditos: Daniel Deak / Galpão de Imagens

2. Deadpool 2 (20th Century Fox/ Marvel)

A sinopse oficial e divertida conta que depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal, um chef de cafeteria desfigurado, Wade Wilson, o Deadpool, luta para alcançar seu sonho de se tornar o barman mais quente de Mayberry, enquanto também aprende a lidar com sua perda de paladar. Procurando reencontrar seu gosto pela vida, junto com um capacitor de fluxo, Wade precisa lutar contra ninjas, Yakuza, e uma alcateia de caninos sexualmente agressivos. Na sequência de Deadpool, Ryan Reynolds volta ao papel principal, Zazie Beetz faz Dominó e Josh Brolin será o Cable. O filme tem direção de David Leitch e Simon Kinberg na produção. A estreia está marcada para 1º de junho de 2018. ‘Deadpool 2’ conquistou o segundo lugar na preferência do público com 30% dos votos.

Créditos: Divulgação/20th Century Fox

1. Vingadores: Guerra Infinita (Marvel)

O lugar mais alto do pódio, com esmagadores 72% dos votos, ficou com ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O filme mostra Thanos (Josh Brolin) chegando à Terra disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. O campeão na lista de espera para 2018 estreia em 26 de abril.

Créditos: Divulgação/Marvel

10. Os Novos Mutantes (20th Century Fox e Marvel Entertainment)

Com dois brasileiros no elenco, Alice Braga e Henry Zaga, ‘Os Novos Mutantes’ é um filme derivado da franquia dos X-Men com uma pegada de terror. Na trama, cinco jovens mutantes começam a descobrir melhor suas habilidades enquanto são mantidos em uma instalação secreta contra suas vontades. O décimo lugar da lista de mais esperados de 2018, com 10% dos votos, tem direção de Josh Boone e a estreia está marcada para 13 de abril de 2018.

Créditos: Daniel Deak / Galpão de Imagens

9. Círculo de fogo –A Revolta (Universal Pictures)

Estrelado por John Boyega (Star Wars), o nono lugar da lista é ‘Círculo de Fogo –A Revolta’, com estreia no Brasil em 23 de março de 2018. No filme, que recebeu 11% dos votos na pesquisa, Boyega interpreta o rebelde Jake Pentecost, um então promissor piloto de Jaeger, que abandona seu treinamento e entra com o submundo do crime.

Créditos: Reprodução/Universal Pictures

8. X-Men: A Fênix Negra (20th Century Fox)

Mais uma aventura do universo X-Men está entre os filmes mais esperados em 2018. A trama relata a transformação de Jean Grey, vivida por Sophie Turner, (a Sansa de Game of Thrones) na Fênix Negra, um ser cósmico de imenso poder. O longa é parcialmente baseado nas HQs de Chris Claremont e ainda tem no elenco Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee. Simon Kinberg dirige o filme que recebeu 11% dos votos e chega aos cinemas em 2 de novembro de 2018.

Créditos: Reprodução/20th Century

7. Os Incríveis 2 (Disney/Pixar)

Continuação da famosa animação que trará de volta a família superpoderosa, ‘Os Incríveis 2’ começará minutos após o final do longa original. Dezenas de novos heróis serão revelados e o Sr. Incrível precisará ficar em casa cuidando de Zezé e acaba descobrindo os poderes do filho mais novo – que ao enfrentar um guaxinim demonstra 10 poderes. A estreia do sétimo filme mais esperado em 2018 está marcada para junho. Na pesquisa, a animação recebeu 19% do predileção do público.

Créditos: Reprodução/Disney/Pixar

6. Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (Warner Bros. Pictures)

O universo Harry Potter está representado na lista dos filmes mais aguardados do ano. No final do primeiro filme (Animais Fantásticos e Onde Habitam), o poderoso Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pela MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Mas, cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores, que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito: elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não-mágicos. Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, AlvoDumbledore (Jude Law) procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Linhas são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido. ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’ teve 20% dos votos e a estreia será no dia 16 de novembro de 2018.

Créditos: Divulgação/Warner Bros. Pictures

5. Aquaman (Warner Bros. Pictures/DC Comics)

Os 23% do público que votaram em ‘Aquaman’ como o filme mais aguardado de 2018 terão uma longa espera, já que a estreia está marcada apenas para em 21 de dezembro. No seu primeiro filme solo, Aquaman (Jason Momoa) aparece como um líder relutante em Atlântida. Nesse tempo, os humanos passaram a poluir cada vez mais os oceanos ao redor do mundo, fazendo com que os Atlantes comecem a se preparar para invadir a superfície. No elenco ainda estão Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down) e Patrick Wilson (franquia Invocação do Mal) que serão, respectivamente, os vilões Arraia Negra e Mestre do Oceano. Amber Heard fará o papel de Mera, interesse amoroso de Aquaman. Willem Dafoe também está no elenco como Vulko, Nicole Kidman como Atlanna, a mãe do Aquaman, e Temuera Morrison, mais conhecido por ter interpretado o pai de Boba Fett em Star Wars: O Ataque dos Clones, como o pai de Arthur Curry/Aquaman.

Créditos: Divulgação/Warner Bros. Pictures

4. Solo: Uma História Star Wars (Disney/Lucasfilm)

Spin-off de Star Wars, ‘Solo’ vai se concentrar em como o jovem Han Solo (Alden Ehrenreich) se tornou o ladrão, contrabandista e malandro que Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi conheceram na cantina de Mos Eisley. O filme se passa antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian (Donald Glover). Com 23% dos votos do público, o filme tem estreia prevista para 24 de maio.

Créditos: Divulgação/Disney e Lucasfilm

3. Pantera Negra (Disney/Marvel)

Iniciando o pódio dos filmes mais aguardados em 2018 está ‘Pantera Negra’. O longa do universo Marvel inicia logo após os eventos de Capitão América: Guerra Civil, quando T’Challa/Pantera Negra (Chadwick Boseman) retorna para casa na nação reclusa e tecnologicamente avançada de Wakanda, para servir como o novo líder e descobre que seu trono é desafiado por facções dentro de seu próprio país. O filme ainda tem no elenco Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Lupita Nyong’o (Nakia) e Danai Gurira (Okoye), que recentemente participou de um painel sobre o filme na CCXP 2017 e revelou que Okoye é uma mulher muito forte e, como os brasileiros, apaixonada pelo país e sua cultura. Com 26% da preferência do público, o filme estreia em 15 de fevereiro de 2018.

Créditos: Daniel Deak / Galpão de Imagens

2. Deadpool 2 (20th Century Fox/ Marvel)

A sinopse oficial e divertida conta que depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal, um chef de cafeteria desfigurado, Wade Wilson, o Deadpool, luta para alcançar seu sonho de se tornar o barman mais quente de Mayberry, enquanto também aprende a lidar com sua perda de paladar. Procurando reencontrar seu gosto pela vida, junto com um capacitor de fluxo, Wade precisa lutar contra ninjas, Yakuza, e uma alcateia de caninos sexualmente agressivos. Na sequência de Deadpool, Ryan Reynolds volta ao papel principal, Zazie Beetz faz Dominó e Josh Brolin será o Cable. O filme tem direção de David Leitch e Simon Kinberg na produção. A estreia está marcada para 1º de junho de 2018. ‘Deadpool 2’ conquistou o segundo lugar na preferência do público com 30% dos votos.

Créditos: Divulgação/20th Century Fox

1. Vingadores: Guerra Infinita (Marvel)

O lugar mais alto do pódio, com esmagadores 72% dos votos, ficou com ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O filme mostra Thanos (Josh Brolin) chegando à Terra disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. O campeão na lista de espera para 2018 estreia em 26 de abril.

Créditos: Divulgação/Marvel

Mais galerias

Apartamento em SP é cenário de episódio de ‘Black Mirror’

Elenco de Dawson’s Creek se reúne 20 anos depois

Coletiva de imprensa de ‘O Mecanismo’

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Apartamento em SP é cenário de episódio de ‘Black Mirror’

Elenco de Dawson’s Creek se reúne 20 anos depois

Coletiva de imprensa de ‘O Mecanismo’

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1258589’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL