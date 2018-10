Chris Evans explica ‘tuíte polêmico’ após fãs temerem sua saída da Marvel

(Foto: divulgação)

Chris Evans, ator que faz o Capitão América no mundo cinematográfico da Marvel, postou um tuíte emocionante sobre o fim das filmagens de Vingadores 4, mas foi interpretado de forma errada pelos fãs. As pessoas acharam que se tratava de um adeus ao personagem.

No post, de 4 de outubro, Evans escreveu: “Oficialmente finalizei ‘Vingadores 4’. Foi um dia bastante emocional, para dizer o mínimo. Interpretar esse papel nos últimos oito anos tem sido uma honra. A todo mundo na frente, atrás das câmeras e na plateia, eu agradeço. Sou eternamente grato” .

Após os fãs temerem a sua ‘saída’ da Marvel, o ator explicou neste domingo, 14, ao participar da Ace Comic Con, em Chicago, EUA: “Eu sei que muita gente achou que meu tuíte era um spoiler. Eu queria dizer uma coisa: eu postaria aquele tuíte independentemente dos eventos de ‘Vingadores 4’. O último dia de filmagens foi emocionante porque representou a culminação de toda a franquia, dez anos e 22 filmes”.

O ator continuou, mas deixou a dúvida no ar: “Eu fiquei ainda mais emocionado do que achei que ficaria, e foi daí que saiu esse tuíte. Eu achei apropriado dividir a minha gratidão com o mundo. Sei que muita gente interpretou muita coisa com esse tuíte, mas não vou confirmar nem negar nada”.

Vingadores 4 chega aos cinemas em 2 de maio de 2019. As infos são da NME.

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs:

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

