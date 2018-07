Chris Brown é preso por agressão após show na Flórida

Chris Brown

O cantor Chris Brown foi preso após um show que fazia em West Palm Beach, na Flórida. Segundo o TMZ, policiais aguardaram o cantor terminar a apresentação para prendê-lo. Ele deixou o local na viatura na última quinta-feira (05).

O cantor foi preso por um mandado pendente de um condado vizinho. A acusação era de agressão. Ele pagou fiança de US$ 2 mil e foi liberado.

Um porta-voz da polícia de Tampa afirmou que o departamento emitiu um mandado de prisão para o cantor por conta de um incidente no mês de abril. Na ocasião, o cantor teria dado um soco em uma pessoa em uma boate. Não há certeza que ele foi preso por causa dessa agressão.

Vale lembrar que Chris Brown já foi preso outras vezes. Em 2016, uma mulher acusou o cantor de apontar uma arma para ela. Ele também agrediu a ex-namorada Rihanna, caso amplamente abordado pela mídia.

Fonte: Vírgula UOL