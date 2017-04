Chris Brown é acusado de agredir fotógrafo durante briga em boate nos EUA

Chris Brown se envolveu em mais uma briga. O rapper estava escalado para fazer uma presença paga no Aja Channelside, em Tampa, Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira (17), mas tudo acabou em confusão. As informações são do TMZ.

De acordo com a publicação, Brown chegou na balada por volta das 1h30, quando, segundo o dono do estabelecimento, o fotógrafo da casa começou a fazer cliques do rapper, que não gostou e pediu para o empresário avisar que não autorizaria registros.

Mais tarde, enquanto Chris estava na cabine do DJ, o fotógrafo tirava fotos do público atrás do local onde o cantor estava. Quando Brown percebeu, partiu para cima do profissional e o agrediu.

A polícia foi chamada, mas Brown e sua equipe deixaram o local antes da chegada dos policiais. O fotógrafo machucou o lábio superior e foi levado ao hospital. Ele afirmou que irá prestar queixa contra o rapper.

Um vídeo feito por uma pessoa que estava na plateia mostra o momento da confusão. É possível ver Chris, de vermelho, e seu segurança, de amarelo, dando golpes e avançando contra alguém em um espaço escuro.

Fonte: Vírgula UOL