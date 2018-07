Chinesa se arrepende de tentar roubar mel de abelhas

Uma mulher chinesa aprendeu da maneira mais difícil sobre não aborrecer abelhas roubando seu favo de mel. Quando ela foi repetidamente picada por eles no rosto, ela ligou a câmera para filmar a reação.

A reação às picadas de abelha deixou seu rosto parecendo um balão. O vídeo chegou às redes de toda a China e está se espalhando rapidamente pelo mundo. Ela não parecia estar com muita dificuldade ao descer a montanha.

“Eu estava entediado e fui para as montanhas para pegar algumas abelhas”, disse ela para a câmera enquanto caminhava pela aldeia após a tentativa frustrada.

“Mas eu estava indefesa quando as abelhas agressivas me picaram.” Ela também estava carregando uma foice, que nós supomos que ela estava usando para tentar pegar o favo de mel.

O vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais na China, com pessoas simpatizantes por ela.

“Pobre dama”, disse um deles. “Mas, ao mesmo tempo, não consigo parar de rir!”

O vídeo pode ser engraçado, mas ser picado por uma abelha não é motivo de riso Aqueles que têm alergias a alimentos e pólen são frequentemente alérgicos às picadas de abelhas e vespas, e também à picada de formigas venenosas. A picada de abelha libera substâncias químicas, incluindo a histamina, na corrente sanguínea.

Uma reação alérgica ocorre quando o sistema de defesa do corpo reage exageradamente, causando dificuldades respiratórias, pressão arterial baixa e inchaço no rosto, língua, boca e lábios.



Fonte: Vírgula UOL