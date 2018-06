China recria cidades famosas e atrações turísticas pelo país

Leia maisBlogueira forja viagem para Disney em foto no InstagramCamelo e trajes típicos: Caio Castro posta fotos de viagem no …Homem mais novo a dar volta ao mundo lança ‘Tinder’ para viagens

Algumas das atrações na China têm intrigado os turistas porque são muito familiares. Por lá, as pessoas viajam e dão de cara com um moinho de vento igual aos da Holanda. Outra cidade tem também canais, pontes e prédios de arquitetura similar ao século 12 como em Veneza, na Itália. Há ainda uma Torre Eiffel praticamente igual ao ponto turístico mais famoso da França.

Mas como isso é possível? Sim, os chineses copiaram a arquitetura e características de diversas cidades famosas do mundo e criaram sua própria versão destes concorridos destinos turísticos.

Algumas das imitações impressionam por causa da similaridade. Em outros casos, as construções foram abandonadas pela metade.

Navegue pela galeria para conhecer algumas das atrações ocidentais na versão chinesa:

China recria cidades famosas

As famosas gôndolas nos canais de Veneza, na Itália.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Na China, a reprodução da cidade italiana foi batizada de Florentia Village e fica perto da cidade portuária de Tianjin.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

A arquitetura de Veneza é única e tem referências datadas do século 12.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Outra parte do Florentia Village segue a inspiração da cidade e foi construída por um arquiteto italiano em 2011, na China.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Na foto, está a histórica vila austríaca de Hallstatt, considerada patrimônio pela Unesco.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Em Guangdond, na China, investiram US$940 milhões em construções inspiradas na cidade austríaca.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

A mundialmente famosa Torre Eiffel, em Paris, na França.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

A província chinesa de Zhejiang também tem sua versão da torre mais famosa do mundo.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Na foto está Interlaken, uma cidade resort que fica nos Alpes Suíços.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Em Hong Kong, o empreendimento Overseas Chinese Town East (OCT) ganhou ares de Suíça também.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

A moderna arquitetura de Berlim. Na foto, a Marie-Elisabeth-Luders House.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Na China, esta antiga cidade que fica perto de Shanghai está vazia hoje, mas já foi enorme referência das influências germânicas.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Os moinhos são parte fundamental da paisagem da Holanda.

Créditos: Reprodução / Insider

China recria cidades famosas

Na China, o bairro Holland Town, em Shanghai, também tem sua versão.

Créditos: Reprodução / Insider

