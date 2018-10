China planeja inaugurar lua artificial em 2020 para reduzir iluminação pública

A cidade chinesa de Chengdu anunciou que vai inaugurar uma lua artificial em 2020 para iluminar o céu da região. Segundo os sites The Guardian e Daily Mail, a futura lua será feita com um satélite que vai reproduzir a iluminação da verdadeira. E, mais, a lua artificial será oito vezes maior do que a real e terá capacidade de emitir luz num raio de 10 a 80 quilômetros.

Segundo Wu Chunfend, diretor do instituto privado aeroespacial responsável pelo projeto, o objetivo é incrementar a iluminação da cidade à noite e, futuramente, reduzir o número de postes de iluminação pública nas ruas.

Fonte: Vírgula UOL