China: ‘mulheres bonitas’ são parte de pacote machista em vaga de emprego

Uma em cada cinco vagas requer apenas homens

Anúncios machistas de emprego na China indicam preferência por homens e prometem funcionárias atraentes entre benefícios da vaga, segundo relatou o site Human Rights Watch (HRW). Segundo publicado no HRW, uma em cada cinco ofertas de emprego é destinada “apenas para homens” e a empresa Alibaba publicou uma vaga prometendo “mulheres bonitas” como colegas de trabalho.

O governo do país não impõe proibições contra discriminação de gênero em anúncios de emprego. O relatório “Apenas Homens Podem se Candidatar: Discriminação de Gênero nos Anúncios de Emprego na China” analisou 36 mil descrições de vaga de trabalho anunciadas entre 2013 e 2018 na China. Algumas vagas destinadas a mulheres exigiam atributos físicos relacionados a peso, altura e traços do rosto irrelevantes para o cargo oferecido, segundo o estudo.

O uso de apelo sexual também foi encontrado nos anúncios de emprego no país, alguns dizendo que os funcionários trabalharão ao lado de beldades e “deusas” na empresa. Em 2016, uma empresa de tecnologia na China publicou o comentário de um funcionário homem: “a razão para eu querer fazer parte da Tencent surgiu de um impulso: principalmente porque as mulheres do recrutamento, que me entrevistaram, eram muito bonitas”.

Fonte: Vírgula UOL