China executa traficantes de drogas em frente a crianças

Ato faz parte de campanha contra uso e tráfico de drogas

Crianças estavam entre as centenas de pessoas que assistiram à execução de dois traficantes de drogas na China. Os criminosos foram sentenciados à morte e a pena foi imediatamente cumprida. Cerca de 300 moradores de Haikou compareceram ao evento, que foi filmado e teve as imagens divulgadas na web. O ato fez parte da campanha do governo conhecida como Dia Internacional Contra Abuso de Drogas e Tráfico de Ilícitos. As informações são do Metro UK.

Cai Liqun, 39 anos, foi condenado por vender metanfetamina e magu, uma mistura de metanfetamina e cafeína. Huan Zhengye, 36 anos, foi sentenciado à morte por vender e transportar metanfetamina. Eles foram executados com tiros. Pan Hei, professora da escola local Yunlong , disse que o evento ajuda a “educar” e “assustar” alunos, e que faz com que as crianças sintam medo de cometer crimes.

“Nossa escola está promovendo campanhas contra drogas para manter os alunos longe das drogas”, disse ela.

Angelina Jolie

Em 2011, no programa ’60 minutes’, a atriz disse que é muito sortuda por não ter morrido jovem, porque passou por muitos momentos sombrios e sobreviveu a eles. Na entrevista, ela não entrou em detalhes sobre os “momentos sombrios”, mas disse que fez “tudo de pior e mais perigoso”.

Brad Pitt

O ator foi capa da GQ Magazine em maio de 2017 e falou em entrevista que fumou muita maconha e ingeriu bebidas alcoólicas em excesso desde a época do colégio, e que o álcool se tornou um problema na época em que estava se divorciando da atriz Angelina Jolie.

Ed Sheeran

No talk show ‘The Jonathan Ross Show’, o cantor falou abertamente sobre a batalha que enfrentou contra o vício em drogas. “Tudo começa numa festa, mas depois você fica sozinho com o problema. É tudo divertido no começo. Eu realmente não percebi o que estava acontecendo. Só me toquei quando as pessoas começaram a me dizer para ‘pegar leve’. Aí eu percebi que precisava tirar um ano para descansar”, revelou.

Drew Barrymore

Estrela mirim, Drew já abriu o jogo sobre o fato de ter começado fumar maconha com 10 anos de idade, ter experimentado cocaína aos 12, e ter tentado suicídio aos 14 anos. Na época, a atriz foi para uma clínica de reabilitação e posteriormente contou sua história na autobiografia ‘Little Girl Lost’ (Pequena Garota Perdida).

Demi Lovato

No recente documentário ‘Simply Complicated’, a cantora de 25 anos falou sobre a recaída que teve em 2012, e que, na época, estava usando cocaína em aviões, banheiros e também durante todas as noites. Demi também falou sobre a vez em que usou a droga misturada com remédios tranquilizantes e, na ocasião, sentiu que teria uma overdose.

Zac Efron

Em maio de 2014, Zac Efron contou ao Hollywood Reporter que aos 20 anos ingeria todos os tipos de bebidas alcoólicas e que se conscientizar que a batalha contra o álcool não tem fim mudou a vda dele. Hoje o ator prefere não beber mais.

Fergie

No programa de Oprah Winfrey no ano de 2012, Fergie revelou já ter usado ecstasy e metanfetamina, e que o abuso de drogas a fez pesar 40 quilos. A cantora disse em entrevista que fazer terapia a ajudou muito no processo para se livrar do vício.

Lady Gaga

Em 2016, a cantora revelou no programa de rádio Elvis Duran Show que precisa parar de fumar maconha, que já chegou a fumar até 20 baseados da droga por dia, e que quer que as crianças saibam que maconha vicia. Em seu recente documentário, ‘Gaga: Five Foot Two’, a cantora aparece fumando maconha em várias cenas.

Eminem

Em 2013, o rapper contou na MTV que a pior fase que enfrentou foi em 2005. Na época, o artista teve uma overdose por causa da ingestão de medicamentos controlados e uso de drogas, e que esteve à beira da morte.

Nicole Richie

A estrela do reality ‘Simple Life’ já revelou à revista Marie Claire ter sido viciada em heroína, cocaína e medicamentos controlados, e que sua primeira internação aconteceu quando ela tinha apenas 17 anos. A socialite também contou que decidiu nunca mais usar drogas para não ter recaídas.

