Chico Buarque leva show de ‘Caravanas’ a São Paulo; veja fotos do ensaio

Chico Buarque

Chico Buarque, o nosso grande mestre da MPB, está em São Paulo para uma série de shows no Tom Brasil que começa nesta quinta, 1 de março, e vai até 22 de abril.

O músico, que não faz uma turnê desde 2012, está de volta aos palcos para divulgar o seu mais recente álbum Caravanas, lançado em 2017 e considerado um dos melhores do ano por vários veículos especializados.

O Virgula esteve no ensaio dos shows nesta quarta, 28, e mostra em fotos um pouquinho de como serão as apresentações:

Chico Buarque em ensaio de ‘Caravanas’

Chico Buarque

Créditos: Marta Ayora

