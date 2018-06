Cher relembra dia em que ela e Meryl Streep salvaram uma mulher

Cher

Cher participou do programa de James Corden, no quadro em que tinha que responder uma pergunta ou comer alguma coisa nojenta.

No meio do jogo, Cher contou que ela e Meryl Streep já salvaram uma mulher anos atrás em Nova York. “Estávamos nos arredores do apartamento de Meryl e fomos tomar sorvete. Perguntei se a região era perigosa e ela disse que não. No caminho, a primeira coisa que vimos foi um cara bater em carros com um tijolo, e então ouvimos gritos”, contou.

“Viramos a esquina e tinha um homem enorme tirando as roupas de uma garota. Meryl começou a gritar, eu comecei a gritar e nós corremos em direção ao homem. Ele virou e começou a correr na nossa direção. Não sei por que, mas nos dividimos, e ele passou entre nós”, disse.

Todo mundo ficou chocado com a história e Cher ainda contou que as duas ajudaram a garota, que ficou surpresa quando reconheceu as famosas. “Ela olhou para nós e disse: ‘Meu Deus, eu fui salva por Meryl Streep e Cher! Eu sou atriz e trabalho numa cafeteria onde cantamos e todos os meus amigos vão morrer de inveja!’”, disse.

Fonte: Vírgula UOL