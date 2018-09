Cher diz que Tom Cruise foi um de seus melhores amantes

Leia maisHomem que nasceu sem pênis faz sexo pela 1ª vez aos 45 anosSpaceX anuncia nesta 2ª primeiro voo com turista espacial

Cher, 72 anos, participou do programa de James Corden e compartilhou algumas informações sobre sua vida amorosa!

A cantora disse que há uma faísca entre ela e Tom Cruise, com quem teve um romance na década de 80. Ela disse que Tom foi um de seus cinco melhores amantes da vida.

Cher também falou sobre a relação com Val Kilmer. “Quando nos beijamos eu pensei que minha cabeça fosse sair do meu corpo”, disse.

Fonte: Vírgula UOL