Chaves estreia no Multishow com episódio dos anos 1970 e bomba na web

O canal promete mostrar 100 episódios inéditos dos seriados

Os primeiros episódios dos seriados Chaves e Chapolin estrearam na noite de segunda-feira (21), no canal Multishow. Os episódios transmitidos na noite se segunda foram ao ar pela primeira vez em 1973, segundo o Observatório da Televisão.

A estreia dos seriados bombou na web, com comentários de internautas usando as hashtags #ChavesNoMultishow e #ChapolinNoMultishow, elogios e memes. O canal Multishow deve exibir mais de 100 episódios inéditos de Chaves e Chapolin, em ordem cronológica.

Senhor Barriga, por que foi se incomodar?

Créditos: Divulgação

Antes de virar mendigo eu prefiro pedir dinheiro na rua

Créditos: Divulgação

A barriga é a última que morre Seu Esperança

Créditos: Divulgação

Mamãe querida, meu coração por ti bate… Como caroço de abacate!

Créditos: Divulgação

"Sabe qual o animal que come com o rabo?" "Todos, porque eles não podem tirar o rabo para comer."

Créditos: Divulgação

Enquanto tiverem os livros nas mãos, serão pessoas honradas, serão gente de bem, em outras palavras, serão como eu

Créditos: Divulgação

Não há luta pior do que aquela que se enfrenta

Créditos: Divulgação

Você não vai com a minha cara?

Créditos: Divulgação

Larga do meu pé, pô

Créditos: Divulgação

Sou pobre, porém honrado!

Créditos: Divulgação

Quantas vezes já te deixei na mão? Não responda

Créditos: Divulgação

Entre dinferencia e diferença há muita pouca dinferencia!

Créditos: Divulgação

O corpo do burro não é transparente

Créditos: Divulgação

Essa caveira significa prerigo, entenderam bem? PRE-RI-GO!

Créditos: Divulgação

Os leões só comem os negrinhos e os missionários

Créditos: Divulgação

Já chegou o disco voador!

Créditos: Divulgação

Acho que é bem difícil amar os inimigos, mas amar os idiotas é quase impossível

Créditos: Divulgação

Quando duas almas se encontram no labirinto da vida, as palavras nada dizem. Em momentos como este, o encanto pode se romper com apenas uma palavra!

Créditos: Divulgação

Ninguém tem paciência comigo

Créditos: Divulgação

A luz elétrica é mais útil que a luz do Sol, porque a luz do Sol ilumina só quando é dia, ou seja, quando não faz falta e a luz elétrica ilumina só de noite, quando está tudo escuro

Créditos: Divulgação

Posso nadar? Sim Tesouro, mas não vá se molhar!

Créditos: Divulgação

Sabe como se chamam os cães lá no sertão do Ceará? Não, como? Cachorros quentes

Créditos: Divulgação

Mas para ter uma mãe, me conformaria até com a mãe do Quico

Créditos: Divulgação

Ele sempre ronca assim? Não, só quando está dormindo

Créditos: Divulgação

Prefiro morrer do que perder a vida

Créditos: Divulgação

Dona Clotilde: Olha, Chiquinha, se eu fosse sua mãe…Senhor Madruga: Eu não seria seu pai

Créditos: Divulgação

Não rezei para encontrarem o ladrão, rezei para que o ladrão se arrependa e torne-se bonzinho

Créditos: Divulgação

As pessoas boas devem amar seus inimigos

Créditos: Divulgação

A música se divide em 3 partes: mú-si-ca

Créditos: Divulgação

Quem dá e depois tira, com o diabo fica, sua mão se danifica, sua vó será maldita e sua sogra ressuscita!

Créditos: Divulgação

Depois dos 40, cada ano da mulher dura 60 meses

Créditos: Divulgação

Alguma vez eu lhe disse alguma mentira que não faltasse a verdade?

Créditos: Divulgação

Professor, o senhor sabe porque não fomos a escola hoje, o Nhonho, a Francisquinha e eu? Sim, porque hoje é domingo!

Créditos: Divulgação

O mundo está cheio de surpresas. E de automóveis…

Créditos: Divulgação

Você não sabe o que é sentido figurado? Na escola não te dão aulas de geometria?

Créditos: Divulgação

E que eu era Maradona e que me encostavam a mão e eu dizia: Juiz estão me batendo!

Créditos: Divulgação

Cada um pensa naquilo que lhe faz falta

Créditos: Divulgação

O que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz, porque o que os olhos não veem o coração não sente

Créditos: Divulgação

Parecia cachorro, mas não era. O que era então? Cachorra

Créditos: Divulgação

Por 100 mangos eu posso até ser a madrinha do casamento!

Créditos: Divulgação

U.T.J. – Uma Torta para Jaiminho

Créditos: Divulgação

Eu te empresto pra você ver que eu sou um menino bom que ajuda os meninos pobres do terceiro mundo

Créditos: Divulgação

Quando eu posso chegar aqui sem ser recebido com uma pancada? No domingo, quando eu tô na missa!

Créditos: Divulgação

Quando a fome aperta, a vergonha afrouxa

Créditos: Divulgação

Alguém pode me dizer, o que deve fazer o pai de um menino que engolir uma moeda? Descontar na mesada dele

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL