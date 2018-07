Chateado, Messi chega ao aeroporto de Barcelona

(Foto: reprodução/vídeo)

Neste domingo, 1, Lionel Messi retornou à Barcelona, Espanha, após a desclassificação da Argentina na Copa do Mundo. A seleção hermana perdeu de 4 a 3 da França em um dos jogos mais emocionantes do torneio até agora.

O craque argentino chegou ao aeroporto de cabeça baixa, visivelmente chateado. Passou pelo portão de desembarque e foi direto para o carro que o esperava, com sua esposa ao volante.

Praticamente nenhum torcedor o esperava. Cena rara de se ver.

Confira o momento:

Fonte: Vírgula UOL