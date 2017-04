Charmosa! Gatinha com heterocromia vira sensação do Instagram

Existe um ditado que diz que alguns males vêm para o bem. Você já deve ter ouvido falar nele, né? O mesmo vale para algumas anomalias genéticas que acometem os bichinhos de estimação.

No caso de Pam Pam, uma gatinha cheia de charme que já virou febre no Instagram, a heterocromia é o que a torna tão encantadora. Essa condição genética faz com que os bichanos (e humanos, também) venham ao mundo com olhos de cores diferentes.

Pam Pam tem os olhos esverdeados e azulados, como se fosse um bichinho de pelúcia diferente. Com os pelos brancos e o focinho cor-de-rosa, a gatinha é mestre em posar para selfies que conquistam recordes de likes.

Olha quanto amor:

Fonte: Vírgula UOL