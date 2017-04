Charlie Hunnam anuncia vinda ao Brasil para divulgar ‘Rei Arthur: A Lenda da Espada’

Charlie Hunnam, conhecido pela série Sons of Anarchy, anunciou que virá ao Brasil para divulgar o filme Rei Arthur: A Lenda da Espada, do qual é protagonista.

A novidade foi anunciada no painel da Warner Bros Pictures, durante a Comic Con Experience Tour, que acontece em Recife, no estado de Pernambuco. O ator chega ao Brasil em maio.

Foi anunciado com exclusividade na @CCXPTour que o ator Charlie Hunnam virá ao Brasil em maio para divulgação de #ReiArthur! pic.twitter.com/7D7PVrx0gn — WB Pictures Brasil (@wbpictures_br) 15 de abril de 2017

Rei Arthur: A Lenda da Espada é dirigido por Guy Ritchie e ainda conta com Eric Bana, Djimon Hounsou, Astrid Bergès-Frisbey e Aidan Gillen no elenco. Na história, o o pai do jovem Arthur é assassinado, Vortigern, tio dele, assume o trono. Roubado de seu direito à coroa, Arthur sobrevive com dificuldade na cidade. Porém, assim que tira a espada da pedra, sua vida muda e ele é forçado a aceitar o seu verdadeiro lugar.

Fonte: Vírgula UOL