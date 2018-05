Chamada de gorda, MC Loma responde: “Não tenho idade para estar paranóica”

MC Loma

MC Loma, 15 anos, usou o seu Instagram para rebater críticas que vinha recebendo por sua forma física. Na imagem, ela aparece de biquíni e reclama de pessoas que a mandam fazer dieta ou a chamam de gorda.

“Vi muita gente me criticar nos Stories dizendo que estou gordinha, que tô com muita estria e muita celulite, mandando eu fazer dieta. Vi muitos comentários na minha foto que eu tô grávida de gêmeos, que eu tô gorda, dizendo que quando tem comida na minha casa eu tô engordando”, afirmou.

Loma afirmou que não tem idade para ter seu corpo analisado dessa maneira. “Mas quer saber não tenho IDADE NENHUMA de tá paranóica em busca do corpo perfeito, de está fazendo dieta pra ficar magra, agora tenho oportunidade de comer várias coisas gostosas, não vou me privar!”, explicou.

“Não vou dar uma de rica, agora só apenas tenho condições de comer o que eu sempre quis comer. Já sofri muito sendo chamada de feia, cabelo ruim, mulher-homem. Passa fome, gente! Já me chamaram de tanta coisa, que, se eu falar aqui, acho pesadão. Isso não me antige, ser chamada de gorda, pois tem muitas pessoas boas do meu lado. Obrigada por todas as pessoas que me incentivam cada dia mais e essas oportunidades boas na vida estou tendo por causa de vocês. Não chegaria a lugar nenhum se não fosse Deus e vocês #seucorpoélindo”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL