Chá de frutas ácidas corrói dentes, alertam dentistas

Wikimedia Commons Calor aumenta intensidade da ação ácida nos dentes

Os chás com sabor de fruta estão em alta, com opções refrescantes e livres de cafeína. Mas um estudo feito pelo universidade King, em Londres, mostrou que a “bebida saudável” pode acabar com o sorriso dos consumidores. O ácido contido nos chás com sabores de fruta corrói os dentes e remove o esmalte. Até a receita popular de água quente com gotas de limão é prejudicial aos dentes, já que contém seis vezes mais ácido cítrico do que um copo de limonada. As informações são do Daily Mail.

Segundo a pesquisa, o consumo de bebidas ácidas duas vezes por dia, entre as refeições, aumenta em 11 vezes as chances de erosão dos dentes. O ácido natural contido em frutas corrói os dentes mais rápido quando ingerido em temperatura alta. “O problema de chás de frutas ácidas é que o calor aumenta a taxa de reação química, e faz com que o ácido seja prejudicial”, afirmou o pesquisador Saoirse O’Toole.

Chás substitutos do café

Chá branco

Bebida é feita a partir da folha da Camellia sinensis. Cada xícara de chá contém 50 mg de cafeína.

Chá verde

Bebida é feita a partir da folha da Camellia sinensis. Cada xícara de chá contém 50 mg de cafeína.

Chá preto

Bebida é feita a partir da folha da Camellia sinensis. Cada xícara de chá contém 50 mg de cafeína.

Chá mate

Bebida é produzida a partir das folhas da erva-mate (Ilex paraguariensis). Cada xícara de chá contém 30 mg de cafeína.

Fonte: Vírgula UOL