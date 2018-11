Céu, Liniker, O Terno, Tropkillaz e mais são novas atrações do Popload Festival

(Foto: divulgação) Céu

Neste feriado de 15 de novembro acontece em São Paulo, no Memorial da América Latina, o Popload Festival. O evento que tem um lineup fortíssimo com Lorde, Blondie, MGMT, Death Cab For Cutie, At The Drive-in, Letrux, Tim Bernardes e Mallu Magalhões ganhou novos nomes de peso: Liniker e O Terno, Céu e Tropkillaz e mais uma Super Banda formada por integrantes de Pitty, Far From Alaska, Jaloo e mais.

As apresentações conjuntas desses artistas recém-chegados ao festival acontecerá no palco Jukebox, criado pela Heineken, e rolarão nos intervalos dos shows principais.

Liniker e O Terno serão os primeiros a se apresentarem. Depois vem Céu e Tropkillaz, e para finalizar sobe ao palco uma Super Banda formada por Martin Mendezz, Michele Cordeiro, Edimar Filho, Cris Botarelli, Emmily Barreto, Brvnks, Jaloo, Luiza Lian e Chuck Hipolitho.

(Foto: reprodução/ Instagram) Liniker e O Terno

O mais legal é que os artistas vão relembrar ao vivo os grandes sucessos que já passaram pelo festival, e quem escolherá o repertório é o público.

As músicas serão escolhidas por meio do Wi-Fi do evento disponibilizado pela Heineken no Memorial da América Latina ou acessando o site da marca. Já a Super Banda tocará as músicas mais votadas pelo público ao longo do dia.

SERVIÇO:

POPLOAD FESTIVAL 2018

Data: 15 de novembro (quinta-feira, feriado nacional).

Local: Memorial da América Latina

Abertura das portas: 12h00

Início dos shows: 12h15

Classificação etária: a partir de 16 anos desacompanhados. Menores entre 14 e 16 anos somente acompanhados de um responsável legal.

Proibida a entrada de menores de 14 anos. Este evento requer autorizações específicas, acompanhe a atualização da expedição de alvarás através do site oficial.

Capacidade total: 15.000 pessoas

Acesso: Portão 1 (Pista) e Portão 2 (Pista Premium)

Vendas online: www.ticketload.com

Ponto de venda: Cine Joia @ Praça Carlos Gomes, 82

Fonte: Vírgula UOL