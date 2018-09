Centro histórico de SP tem ruas fechadas no Dia Mundial sem Carro

Ruas do centro histórico de São Paulo ficam fechadas para carros e motos durante todo este sábado (22), em comemoração ao Dia Mundial sem Carro. O fim de semana será marcado por atividades incluídas na Semana da Mobilidade, que tem entre os organizadores a Companhia de Engenharia Tráfego (CET).

A proposta é conscientizar a população sobre comportamento e responsabilidade no trânsito da cidade. A Semana da Mobilidade vai até o dia 25 de setembro e tem como tema “Todos Somos Pedestres”.

O Dia Mundial sem Carro é celebrado em várias cidades do mundo. A data foi criada em 1997, na França, e chama atenção para o uso excessivo de carro nas áreas urbanas e o impacto que representa para a mobilidade e para o meio ambiente. A ideia é estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta.

Até o fim do dia, somente ônibus, táxis, veículos escolares, bicicletas e carros com cartões do idoso e pessoas com deficiência (Defis) poderão circular nas seguintes vias: Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e num trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).

Amanhã (23), a Avenida Paulista, que normalmente é fechado para carros aos domingos, a CET instalará simuladores de direção defensiva e de colisão. Por meio desses equipamentos, os paulistanos avaliarão o impacto de uma colisão em baixa velocidade. O evento ocorrerá das 10h às 16h na altura da Rua Peixoto Gomide.

No local também haverá óculos de embriaguez, que simula como a visão da pessoa pode ficar prejudicada ao ingerir álcool. A atividade chama atenção para os riscos de dirigir após consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica. Uma banda de jazz animará os participantes.

A programação completa da Semana da Mobilidade pode ser conferida no site do evento.

Fonte: Agência Brasil