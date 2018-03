Centro Histórico de São Paulo recebe edição da Sexta Sem Carro

Em mais uma edição da Sexta Sem Carro, uma ação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), algumas vias do Centro Histórico da cidade de São Paulo ficarão fechadas ao trânsito de carros e motos amanhã (23), das 6h às 18h. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) vai trazer, nesta edição, um passeio ciclístico pela região central. Em razão do feriado de Páscoa, no dia 30 de março, a ação foi antecipada.

O Bike Tour SP, em parceria com a SMT, fará passeios gratuitos de bicicleta pelas ruas do Centro Velho. A atração vai acontecer às 9h, 10h30, 12h, 13h30 e 15h. Para participar, é preciso garantir a vaga na página da Bike Tour SP. A concentração do passeio será na Avenida São João, 1.140. Os ciclistas vão passar por pontos históricos da cidade como a Praça da Sé, o Solar da Marquesa de Santos, o Pateo do Collegio, Vale do Anhangabaú, Edifício Martinelli entre outros.

Os organizadores pedem a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis aos ciclistas interessados no passeio. Serão disponibilizados bicicleta, capacete e colete que deverão ser devolvidos no fim do passeio.

Outra novidade é que o projeto Pedalar Além do Olhar, do CicloBR, vai aproveitar a ocasião para oferecer passeios de bicicleta a pessoas com deficiência visual. Acompanhados por guias, os cegos vão poder andar de bicicleta e ter essa experiência única. A atividade será das 14h às 18h e acontecerá em frente ao Pateo do Collegio.

Neste mesmo dia, a SPTrans vai exibir uma exposição, das 10h às 16h, em frente ao Pateo do Collegio, com o primeiro ônibus movido exclusivamente à bateria e o antigo Tróbelus Brill (ônibus elétrico).

Na Sexta Sem Carro somente ônibus, táxis, veículos escolares e bicicletas poderão circular em toda a extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em um trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).

Segundo a SMT, a iniciativa busca incentivar o debate sobre o uso do veículo na cidade, além de estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta. A região foi escolhida pela SMT por possuir uma vasta opção de transporte público, como estações de metrô e diferentes linhas de ônibus.

A ação é repetida sempre na última sexta de cada mês e acontece desde o dia 22 de setembro do ano passado, data em que se celebra o Dia Mundial Sem Carro.

Não haverá alterações no transporte público, uma vez que estará liberado o trânsito para ônibus e táxis nas vias bloqueadas. Para informar a população sobre a ação, a CET colocou faixas na região alertando para os bloqueios. A Engenharia de Campo da CET vai monitorar os bloqueios e orientar o tráfego na região, visando manter as condições de segurança e fluidez no trânsito.

Bloqueios

– Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;

– Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;

– Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;

– Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.

Alternativas

Sentido Praça da Sé / Praça Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

Sentido Praça Ramos de Azevedo / Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e Praça da Sé.

Fonte: Agência Brasil