Cenipa começa a investigar acidente com aeronave em São Paulo

O acidente com o avião de pequeno porte que caiu hoje (30) pela manhã em uma área residencial próxima ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, começou a ser investigado. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos as duas pessoas que estavam a bordo do Cessna Aircraft C-210, prefixo PR-JEE, morreram. Outros 12 ficaram feridas.

A apuração está sendo feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que abriu um processo de coleta de dados, com a retirada de partes da aeronave para análise, documentos e relato de pessoas sobre o acidente.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave pertence a Fernando Matarazzo, corresponde a um monomotor de seis lugares e estava com certificado de aeronavegabilidade e inspeção anual de manutenção regulares.

