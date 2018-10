Cenipa abre investigação após avião pousar na pista errada em SP

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) abriu investigação classificada de “incidente grave” para apurar os motivos de um avião da Latam ter pousado na pista errada no Aeroporto de Guarulhos na última quarta-feira (26).

A aeronave, um Airbus A321 de matrícula PT-MXH, saiu de Fortaleza com 184 passageiros e oito tripulantes a bordo e pousou na pista 27R quando estava autorizada a pousar na pista 27L. O Cenipa vai apurar as falhas no gerenciamento de tráfego aéreo e na comunicação de navegação.

Em nota, o órgão informou que a investigação tem o objetivo de prevenir que novas ocorrências com as mesmas características se repitam. “A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência”, diz o texto.

Em comunicado, a Latam informou que a ocorrência está sendo investigada pelas autoridades aeronáuticas competentes. “A empresa reforça que segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais”, diz a Latam.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) disse que todos os dados relativos à ocorrência foram disponibilizados para a autoridade competente e que a análise está sendo conduzida pelo Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

“As ações que cabem ao órgão de controle de tráfego aéreo local para possibilitar a investigação e prevenção de ocorrências aeronáuticas foram adotadas, sendo que não foi observado pela Torre de Controle de Guarulhos qualquer dano à aeronave e ao aeroporto”, diz a Infraero.

