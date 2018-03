Cenas de sexo entre gerente e funcionária vazam durante teleconferência

Reprodução Imagens foram compartilhadas com outras unidades

Um gerente da empresa Powergrid, na China, transmitiu relação sexual com funcionária para participantes de uma conference call ocorrida minutos antes. Ele esqueceu de desligar os equipamentos da sala. A reunião aconteceu via WeChat com a participação de funcionários de sete províncias. Assim que o grupo decidiu fazer um intervalo, o gerente e a funcionária de uma das salas de reunião decidiram usar o espaço para fazer sexo.

Leia maisFique de meias! Estudo descobre como a peça pode dar um gás no …Virgem aos 26 anos, homem conta como é pressão para provar sexo

As imagens vazaram nas redes sociais. O gerente foi identificado na web, mas negou envolvimento e está ameaçando processar internautas pelo caso. As informações foram divulgadas no The Mirror.

Instalação de arte fazendo sexo no Museu do Louvre

1 de 4

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Instalação de arte fazendo sexo no Museu do Louvre

Créditos: Reprodução/The New York Times

Instalação de arte fazendo sexo no Museu do Louvre

Créditos: Reprodução/The New York Times

Instalação de arte fazendo sexo no Museu do Louvre

Créditos: Reprodução/The New York Times

Instalação de arte fazendo sexo no Museu do Louvre

Créditos: Reprodução/The New York Times

Mais galerias

Arte e fotografia

“Música: Uma Construção de Gênero” — Exposição da Prefeitura de São Leopoldo

Arte e fotografia

Celeste Barber

Arte e fotografia

Mugshot Project

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL