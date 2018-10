Cena triste! Touro rasteja após quebrar pernas em festival na Espanha

(Foto: reprodução/vídeo)

Uma cena bem triste aconteceu em Mejorada del Campo, cidadezinha perto de Madrid, na Espanha. Durante um festival no município, um enorme touro foi visto rastejando pelo chão após quebrar as duas pernas dianteiras.

O animal saiu correndo pela rampa do carro que o transportava e ao pular no chão se chocou fortemente com o concreto, o que o fez quebrar as duas pernas e sair se arrastando pelo asfalto.

Publicações espanholas dizem que o acidente foi resultado de um erro: os responsáveis pelo touro colocaram a rampa longe demais do solo para que ele caísse com segurança. O PACMA (Partido Animalista contra o Maus-Tratos dos Animais) compartilhou o vídeo no Twitter pedindo para que essa crueldade com animais termine.

As infos são do Metro. Confira o momento do impacto:



Fonte: Vírgula UOL