Cena forte: Leoa escapa de domador e ataca menina de 4 anos em circo

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisJovem de 21 anos apanha em público por ter “proximidade” com …Mãe descobre piercings da filha em exame de raio-x

Uma cena aterrorizante aconteceu em um circo na cidade de Uspenskoye, na Rússia. Durante a apresentação, o domador perdeu o controle de uma leoa que partiu ferozmente contra a plateia. O animal destruiu facilmente a grade de proteção e atacou uma menina de 4 anos de idade.

A garotinha, de nome Ksenia, foi mordida no rosto. Ela sobreviveu ao feroz ataque, mas levará vários pontos na face e ficará com cicatrizes. “A mordida foi da orelha ao queixo”, disse a médica Valentina Pavlova ao Daily Mail.

Um testemunha relatou: “A mãe autorizou a menina a se aproximar da rede de proteção acenando a bandeira. A leoa reagiu a isso e utilizou as patas para trazer a criança para a arena, abocanhando a sua cabeça”.

A polícia segue investigando o caso. Segundo o site, o dono do circo e a mãe da menina devem ser responsabilizados.

Confira abaixo o momento. Mas, avisamos: a cena é forte.

Veja também: Caçadora posa com animais que matou e revolta web; fotos:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Caçadora posa com animais que matou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mais galerias

Phoenix Suns mima garoto que ficou só em festa

Mãe descobre piercings da filha em exame de raio-x

Animais que não parecem reais

Mais galerias

Phoenix Suns mima garoto que ficou só em festa

Mãe descobre piercings da filha em exame de raio-x

Animais que não parecem reais

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283240’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL