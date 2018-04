Cena da 8ª temporada de ‘Game Of Thrones’ levou 55 noites para ser feita

Game of Thrones

Parece que os produtores de Game of Thrones estão caprichando na oitava e última temporada da série.

A principal batalhas da temporada foi filmada por 55 noites consecutivas. Tá bom para você?!

Em uma carta divulgada pelo diretor-assistente Jonathan Quinlan, há um agradecimento para todos os “Dragões Noturnos” que trabalharam noites a fio em condições extremas para criarem uma batalha grandiosa e nunca antes vista.

Fonte: Vírgula UOL