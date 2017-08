Cem policiais militares morreram no Rio de Janeiro desde o início do ano

Um policial militar foi vítima de disparos de arma de fogo nesta manhã (26), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Este foi o centésimo policial morto desde o início do ano.

De acordo com a Polícia Militar, o agente chegou a ser levado para a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Nilo Peçanha, em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do 21ºBatalhao (São João de Meriti) estão no local para apurar mais informações e tentar localizar suspeitos.

A violência no Rio tem deixada cada vez mais vítimas, sobretudo, moradores de comunidade pobres. Somente na favela do Jacarezinho, zona norte, foram sete mortes de civis nas duas últimas semanas.

Ontem, a Justiça do Rio cancelou o mandado de busca e apreensão que permitia à polícia ingressar em qualquer residência da favela do Jacarezinho e em outras quatro comunidades da região norte da cidade. Um policial civil também foi morto na localidade na semana passada.

Por causa da violência, a Secretaria Estadual de Educação suspendeu as aulas em 15 escolas da região por tempo indeterminado.

Ontem também, moradores das favelas mais atingidas pela violência realizaram um dia de mobilização pelas redes sociais com a hashtag vidasnafavelaimportam.

Devido à gravidade da crise de segurança pública no estado, as Forças Armadas têm atuado em algumas comunidades do Rio de Janeiro, desde 28 de julho, com previsão de permanência até o fim do ano que vem. Na semana passada especialistas em segurança pública e integrantes da sociedade civil organizada criaram uma comissão para monitorar os impactos das ações das forças federais no estado.

Fonte: Agência Brasil