‘Celebrating David Bowie’ homenageia as várias facetas do astro em São Paulo

(Foto: Fabricio Vianna)

Uma super banda formada pelo vocalista Angelo Moore, do grupo de ska-funk-metal Fishbone, e o cultuado guitarrista e produtor norte-americano Adrian Belew homenageou o astro David Bowie na última sexta, 19, em São Paulo. O show Celebrating David Bowie mostrou as várias facetas do ‘camaleão do rock’ no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina.

No repertório, clássicos incontestáveis como Moonage Daydream, Fame, Golden Years, John I’m Only Dancing, Space Oddity, Five Years, All The Young Dudes, Rebel Rebel, Ziggy Stardust e Life On Mars? estiveram presentes. No bis, Little Wonder e Heroes fecharam a apresentação histórica de forma espetacular.

Outro ponto alto foi a participação do ator e cantor brasileiro André Frateschi, que vestia camiseta com o rosto de Bowie e apresentava a palavra “Resist (resista)” escrita no braço.

Confira como foi:

Celebrating David Bowie

Créditos: Fabricio Vianna

Fonte: Vírgula UOL