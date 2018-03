Celebrando oito anos de união, Giovanna Ewbank mostra vídeo de casamento com Bruno Gagliasso

Definitivamente, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso formam um dos casais mais fofos desse país, né? <3

Leia maisGiovanna Ewbank para Tatá Werneck: “foi bom pegar meu marido?”Pegadinha! Bruno Gagliasso coloca farinha no secador de Giovanna …

Nesta terça, 13, os dois completam oito anos de casados e, pra comemorar, Giovanna postou em seu canal do YouTube um vídeo dos dois assistindo o filme da cerimônia de casamento deles! É muito fofinho. Ela relembra apuros com o vestido, se emociona vendo o pai e ainda briga com o Bruno. “A cerimônia atrasou por causa dele!”, ela denuncia. Ah, e claro, como qualquer pessoa normal, eles ficam indignados ao perceber que as crianças de oito anos atrás hoje estão adultas. Bem gente como a gente. Dá uma olhada:

16 casais famosos que são os verdadeiros donos do Brasil

1 de 16

Lázaro Ramos e Taís Araújo

Os donos deste país.

Créditos: Divulgação

Belo e Gracyanne

Reis do universo maromba

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar

O casal mais estrelado do Brasil.

Créditos: Instagram/Reprodução

Xanddy e Carla Perez

Rei e rainha da Bahia.

Créditos: Instagram/Reprodução

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

O famoso casal capa de revista

Créditos: Instagram/Reprodução

Fernanda Souza e Thiaguinho

Muito amorzinho.

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Um casal maduro com aquela pitada de malemolência.

Créditos: Instagram/Reprodução

Fernanda Gentil e Priscila Montandon

Ai, meu coração.

Créditos: Instagram/Reprodução

Gloria Menezes e Tarcisio Meira

O maior casal da história da TV brasileira.

Créditos: TV Globo/Divulgação

Daniela Mercury e Malu Verçosa

Um símbolo de poder.

Créditos: Instagram/Reprodução

Gilberto Gil e Flora Gil

Os comandantes da família mais brasileira já vista.

Créditos: Instagram/Reprodução

Paulo Gustavo e Thales Bretas

Não aguento <3

Créditos: Instagram/Reprodução

Rafa Brites e Felipe Andreoli

Um clássico exemplar da palavra “fofura”.

Créditos: Instagram/Reprodução

Sandy e Lucas Lima

A junção de duas famílias reais da música nacional.

Créditos: Instagram/Reprodução

Xuxa e Junno

Esses aí respiram “anos 80”

Créditos: Instagram/Reprodução

Eliane Dias e Mano Brown

Rainha e rei do rap nacional

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL