Pela 16ª vez, cegonha voa 13 mil quilômetros para encontrar par

Uma fascinante história de amor das cegonhas Klepetan e Malena continua a derreter os corações das pessoas em todo o mundo. Pela 16ª vez, uma devotada cegonha macho Klepetan voou 13 mil quilômetros de volta para seu companheira deficiente que não pode voar.

Tudo começou há mais de 20 anos, quando um viúvo de bom coração, Stjepan Vokic, encontrou a cegonha feminina gravemente ferida por caçadores. Vokic decidiu dar-lhe uma segunda chance na vida, adotando e cuidando dela.

No telhado da casa do homem, o amor de Malena e Klepetan floresceu. A princípio, parecia que o relacionamento deles estava condenado porque Malena não conseguiu migrar com o companheiro no final do verão. No entanto, o amor deles persistiu. Todos os anos Klepeton deixa Malena aos cuidados do Vokic e migra para a África do Sul, voando de volta para casa para o seu amor todo mês de março.

Fonte: Vírgula UOL