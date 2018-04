Cazuza faria 60 anos nesta quarta: confira fatos marcantes do ícone

(Foto: divulgação) Cazuza

Nesta quarta, 4, comemora-se o aniversário de Cazuza. Se estivesse vivo, o cantor estaria completando 60 anos de vida.

Nascido em 1958, no Leblon, Rio de Janeiro, Cazuza conquistou o Brasil com suas músicas e principalmente com suas letras, se tornando um dos nomes mais importantes do rock e da música nacional. Suas canções, seja da época do Barão Vermelho ou de carreira solo, são tocadas eternamente nas rádios, festas, bares, karaokês e em shows por outros músicos. Um legado que poucos conseguiram.

Como sabemos, a vida do cantor rebelde, boêmio e polêmico foi supersônica. Aproveitou ao máximo o sucesso, as drogas, as mulheres, os homens (ele era bissexual), os fãs, os amigos, os momentos inesquecíveis e como dizia: preferia o Toddy (a marca de chocolate em pó) ao tédio. Até que a vida o freou com o soropositivo.

Cazuza morreu aos 32 anos em 7 de julho de 1990, e nunca será esquecido. Por isso, para celebrar o sexagenário do cantor, relembramos dez fatos que marcaram a sua vida, e consequentemente, a de todos os brasileiros.

Confira:

1. O poeta chegou

Nascido em 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro, Agenor de Miranda Araújo Neto, apelidado Cazuza, é filho de João Araujo, então presidente da ‘Som Livre’, e Lucinha Araujo.

Créditos: Reprodução

2. Onde tudo começou

Em 1981, Cazuza entra para o Barão Vermelho com indicação de Léo Jaime.

Créditos: divulgação

3. Gravação Supersônica

O primeiro álbum do Barão Vermelho, de mesmo nome da banda, foi gravado em apenas 48 horas.

Créditos: divulgação

4. Ajuda amiga

Ney Matagrosso grava a música ‘Pro Dia Nascer Feliz’ e a banda fica conhecida no país todo.

Créditos: Reprodução

5. Para o Brasil ver

Em 1985, o Barão Vermelho fez um dos shows mais históricos de sua carreira na primeira edição do ‘Rock in Rio’, que coincidiu com a eleição do presidente Tancredo Neves e o fim da Ditadura Militar.

Créditos: Reprodução

6. Voo solo

Ainda em 1985, Cazuza deixou o Barão e se lançou em carreira solo. O álbum ‘Exagerado’ saiu no final do mesmo ano.

Créditos: Reprodução

7. A pior notícia

Em 1987, o astro foi informado que estava infectado pelo HIV, mas manteve em segredo.

Créditos: Reprodução

8. Despedida conturbada dos palcos

Seu último show ocorreu em 24 de janeiro de 1989, em Recife, onde ele brigou com a plateia.

Créditos: Reprodução

9. A hora da verdade

Em fevereiro de 1989, Cazuza divulgou ao mundo que era soropositivo.

Créditos: Reprodução

10. O adeus

Cazuza morreu no dia 7 de julho de 1990 devido a um choque séptico causado pela AIDS, deixando saudade eterna nos brasileiros.

Créditos: Reprodução

