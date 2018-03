Cauã posta foto na selva sem camisa e recebe cantadas incríveis no Instagram

Instagram Ator bombou na web e recebeu chuva de cantadas

O ator Cauã Reymond recebeu uma lista de cantadas no Instagram após compartilhar uma foto de ensaio na rede social. Na imagem, ele aparece deitado sem camisa sob uma árvore. “Cochilo na selva” escreveu o ator na legenda da foto. Fãs não perdoaram e escreveram uma série de cantadas nos comentários da imagem. “Ah eu nesse mato, era eu cortando o mato e o mato me cortando”, disse @marthascandian. “Estou indo te acordar com beijos…. Me aguarde…. Não fuja… Já estou chegando….”, escreveu @naty.tarsitano. “Vc é o nosso exterminador do futuro, destrói corações”, comentou a internauta @ivonetebernadinho.

Leia maisCauã Reymond escapa do Carnaval para surfar com amigos em …Na lama, Cauã pede ‘banho’ no Instagram e leva fãs à loucura

“Árvore de sorte”, “deuso”, “lindo”, “maravilhoso” estão entre os mais de 2 mil comentários na imagem. A foto é de longe a que provocou mais reações de seguidores nos últimos tempos na conta de Cauã.

Gisele Bündchen e Cauã Reymond para Givenchy

1 de 4

Givenchy

Gisele Bündchen e Cauã Reymond serão as novas caras da campanha de jeans da Givenchy

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Givenchy

Gisele Bündchen e Cauã Reymond serão as novas caras da campanha de jeans da Givenchy

Créditos: Reprodução/Instagram

Givenchy

Gisele Bündchen e Cauã Reymond serão as novas caras da campanha de jeans da Givenchy

Créditos: Reprodução/Instagram

Givenchy

Gisele Bündchen e Cauã Reymond serão as novas caras da campanha de jeans da Givenchy

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL