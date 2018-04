Catra nega que esteja com saúde debilitada por causa do câncer

Mr. Catra

Leia maisMr. Catra confirma câncer no estômago e vai passar por operação …Site “Música Machista Popular Brasileira” quer provocar reflexão …

Mr. Catra está em uma batalha contra um câncer no estômago e usou o Instagram para desmentir boatos de que estaria com a saúde debilitada e, por conta disso, teria adiado uma cirurgia.

“Fico imensamente preocupado com a forma amadora que alguns jornalistas trabalham. Em busca de notoriedade, eles mentem para seus leitores em buscas de cliques. Além de ser um artista, sou um pai de família e cumpridor dos meus deveres, sempre atendo com maior carinho todos da imprensa”, afirmou.

Catra decidiu desmentir uma notícia publicada pelo jornal Extra. “Uma notícia falsa desta preocupa desnecessariamente toda família. Estou decepcionado com a forma desrespeitosa que esse jornalista do Rio de Janeiro falou sobre minha saúde. Só para deixar claro para esse desinformado, meu tratamento está indo de vento em poupa, e se tudo continuar indo assim, em breve estarei curado”, disse.

“Tudo graças a Deus, aos médicos e as orações que estou recebendo. Espero poder viver o suficiente para fazer o que mais amo nesse mundo, que é cantar e deixar todos os meus filhos muito bem encaminhados. Quero agradecer o carinho que estou recebendo na rua e aos jornalistas que sempre me tratam com respeito, que independente de qualquer coisa, se preocupam em levar a verdade!”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL