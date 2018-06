Catioros arrumadíssimos para torcer pro Brasil viram moda no Instagram

(Foto: reprodução/Instagram)

Já que o brasileiro é tão apaixonado por futebol e se veste da cabeça aos pés de verde e amarelo em dia de jogo da Seleção, o aplicativo DogHero lançou a campanha Copa Hero no Instagram pedindo para que as pessoas vestissem também os seus catioros com as cores do Brasil. E a moda pegou.

Usando a hashtag #CopaHero, os tutores têm postado fotos de seus pets com camisas, tocas, chapéus, colares, tiaras e lenços verdes e amarelos para embelezar os bichinhos e aparecer no perfil do app. Em cada dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa, a página escolhe os 10 cãezinhos torcedores mais bem vestidos e faz um post especial.

Baita ideia divertida. Confira alguns deles:

Copa 2018: catioros torcedores

Créditos: reprodução/Instagram

