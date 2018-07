Cátia Fonseca conta que faz pompoarismo: “É bom para deixar fortalecido”

Cátia Fonseca e Álvaro Leme

Cátia Fonseca participou do canal do jornalista Álvaro Leme no Youtube. A apresentadora participou de um jogo chamado Que Merchan Sou Eu?, em que tinha que adivinhar que produto ou marca o outro era.

Em determinado momento, Cátia adivinhou que o jornalista falava de uma intimidade sua. “É um pesinho de pompoarismo?”, perguntou. “É bom para deixar fortalecido o assoalho pélvico, eu tenho em casa. Eu faço”, disse. O pompoarismo é um conjunto de exercícios para fortalecer a musculatura genital feminina.

Durante a entrevista, Cátia contou também que quer doar o corpo para pesquisas de universidades quando morrer. “Quando eu morrer, não precisa chorar. Liga lá na USP e fala: ‘A criatura morreu, serve aí para vocês ficarem fuçando, ver como era o corpo? Então leva’. Uma doação. A faculdade de medicina precisa disso, minha família inteira já sabe”, completou.

Veja o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL