Casos notificados de doenças transmitidas pelo Aedes sofrem queda brusca em MT

Com 4.769 casos de dengue notificadas em Mato Grosso, no período de 1ª de janeiro até oito de abril de 2017, contra mais de sete mil casos, ainda em um período menor – 1º de janeiro e 13 de fevereiro de 2016 -, houve mesmo uma redução de 80% dos casos.

Em 2016, a doença foi notificada em 118 dos 141 municípios do estado, 45 deles com incidência acima de 300/100 mil habitantes, o que os classifica como de alto risco de transmissão da doença. Com as ações e campanhas que vêm sendo realizadas pelo governo em parceria com os municípios, as taxas sofreram queda brusca.

Mas o Estado opta, pela incidência ainda dos registros, em permanecer em alerta, ainda que os registros revelem média incidência da doença em relação aos valores notificados no mesmo período do ano passado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde.

Até o momento, Mato Grosso não registrou óbitos por dengue, porém há 11 casos em investigação nos municípios de Canarana, Colíder, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Rosário Oeste, Sinop (três casos), Várzea Grande (dois casos) e em Campo Grande/MS, por uma pessoa que teria contraído a doença no Estado.

O monitoramento, encaminhado pela Vigilância, apontou também que os casos de febre chikungunya e zika vírus continuam com baixa incidência.

De janeiro a abril deste ano, foram registrados 780 casos de febre chikungunya. A incidência acumulada corresponde a 24 casos por 100.000 habitantes e uma redução de 35% em relação ao mesmo período de 2016. Foram notificados casos da doença em 29 municípios.

Neste ano, o Zika vírus registrou 627, o que corresponde a 19 casos por 100.000 habitantes, chegando a uma redução de 97% em relação ao mesmo período de 2016. A doença foi notificada em 42 municípios.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, por isso é importante evitar a proliferação do vetor. Para isso, é preciso evitar o acúmulo de água em locais como vasos de plantas e pneus, entre outros recipientes, e não deixar lixo nos quintais. O mosquito ainda é responsável por transmitir o zika vírus e a febre chikungunya.