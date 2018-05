Casos de estupro e furto cresceram no estado de São Paulo em abril

Em abril, os casos de homicídios, latrocínios e roubos em geral tiveram redução em todo o estado de São Paulo. Por outro lado, o número de estupros e de furtos em geral continuam crescendo. No caso dos crimes de estupro, houve crescimento de 9,6% em todo o estado, na comparação com o mesmo mês do ano passado, somando 959 boletins de ocorrência em abril deste ano, sendo que 679 deles se referem a estupro de vulnerável [menores de idade]. Isso foi puxado principalmente pelos números da capital, onde os casos de estupro cresceram 37,1%, passando de 159 casos no ano passado para 218.

Para o secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, parte desse crescimento é devido ao aumento no número de notificações referentes a crimes ocorridos em anos anteriores. “Entre os boletins de ocorrência de estupro, um número muito significativo é referente a casos ocorridos há muito tempo. Em abril, 16% dos boletins de ocorrência (159 boletins) dizem respeito a fatos ocorridos antes do ano de 2018. Tem fato ocorrido em 2014, 2013, 2015. Ou seja, as vítimas de estupro estão reagindo a esse tipo de infração e estão notificando essa infração gravíssima”, disse.

Já os furtos em geral cresceram 1,6% em abril, com o registro de 41.149 ocorrências, crescimento de 662 casos em comparação ao mesmo mês de 2017.

As ocorrências de homicídios dolosos continuam em queda. Em abril, o recuo foi de 11,3%, passando de 284 casos em abril do ano passado para 252 casos este ano. É o menor número para um mês de abril de toda a série histórica, iniciada em 2001. O número de vítimas de homicídios [um mesmo caso pode ter mais de uma vítima] também caiu, passando de 303 casos no ano passado para 271 em abril deste ano.

No interior, no entanto, os casos de homicídio cresceram no mês de abril, com aumento de 9%. O secretário nega que esteja ocorrendo migração da violência para o interior do estado, dizendo que o que ocorreu este mês foi pontual.

“Isso são episódios. Não há esse retrato desse incremento [da violência] no interior. Pelo contrário. O indicador de homicídio continua em queda. É realmente uma situação já consolidada de queda. Não há migração de homicídio para o interior”, disse o secretário.

Os latrocínios [roubo seguido de morte] também apresentaram queda no mês, de 25%, passando de 36 ocorrências para 27. O indicador de roubo em geral também caiu, passando de 25.518 casos para 22.784.

