Caso raro: três irmãos nascem “empelicados” em São Paulo

Leia maisFotógrafo registra rara rena branca em região remota da NoruegaPaul McCartney confirma dois shows no Brasil: ‘Não posso esperar …

A fotógrafa Thalita Castanha chamou a atenção da web ao mostrar algumas fotos e detalhes do nascimento de quadrigêmeos em São Paulo.

O que realmente impressionou foi que três dos quatro bebês nasceram “empelicados”, ou seja, dentro da bolsa amniótica.

“E com 31 semanas os quadrigêmeos (@deumpracinco) chegaram ao mundo, 3 bebês nasceram empelicados”, contou no Instagram.

A mãe, Priscila Sandri, deu à luz seus quadrigêmeos e falou um pouco sobre o trabalho de Thalita em seu perfil também, ao exibir a foto do filho Diego ainda na bolsa.

“Gente, muito prazer, eu sou o Diego e a Tia @estudio_thalitacastanha fez esse click maravilhoso, que a mamãe tem certeza que ela ganhará algum prêmio de fotografia com ele! Ficou maraaaaaavilhoso, não canso de olhar!”, afirmou.

Ela ainda explicou: “Isso chama empelicado, quando o bebê nasce dentro do saco amniótico e é raríssimo, mas nossos queridos Drs. @dr.andregiro e @drandreyascencao conseguiram essa proeza com o Diego, com a Antonella e com o Ícaro, os 3 empelicados!”.

Visualizar esta foto no Instagram.



Uma publicação compartilhada por De Um Pra Cinco (@deumpracinco) em 30 de Nov, 2018 às 5:59 PST

Visualizar esta foto no Instagram.



Uma publicação compartilhada por Fotógrafa Thalita Castanha (@estudio_thalitacastanha) em 30 de Nov, 2018 às 5:37 PST

Fonte: Vírgula UOL