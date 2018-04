Caso de Lula tem repercussão mundial: relembre 15 momentos marcantes do ex-presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a mais de 12 anos de prisão

O pedido de habeas corpus do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi negado na madrugada desta quinta-feira (5) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após 11 horas de votação. O caso gerou discussão mundial sobre a jurisprudência em caso de prisão após condenação em segunda instância. Uma mudança no entendimento poderia ser usada em benefício a outros casos criminais e balançar a estabilidade jurídica do Brasil. Lula, que passou da imagem de primeiro operário eleito e “homem do povo” a do presidente mais popular do Brasil, é retratado na imprensa internacional como responsável pela crise no país e como parte do sistema de corrupção.

O ex-presidente é uma das figuras brasileiras mais comentadas na mídia desde que venceu as primeiras eleições presidenciais em 2002. Ele chegou com a bandeira de mudança no país, foi reeleito em 2016 e elegeu a ex-presidente Dilma Roussef em 2010, que sofreu impeachment durante o segundo mandato, em 2015. Lula ficou sob holofote por discursos polêmicos, termos como “marolinha” e encontros com líderes mundiais. Confira na galeria momentos marcantes do ex-presidente.

Em 1986, Lula foi eleito deputado federal, o mais votado do Brasil, com mais de 650 mil votos

Créditos: Reprodução

Em 2002, Lula foi o primeiro operário brasileiro a se tornar presidente do Brasil

Créditos: Reprodução

Lula criou projetos populares como Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e Minha Casa Minha Vida

Créditos: Reprodução

Em 2005, surgiu o caso Mensalão que abalou companheiros de Lula

Créditos: Reprodução

A consideração de Lula de que a crise de 2008 era apenas uma marolinha para o Brasil gerou polêmica

Créditos: Reprodução

Em 2009, Lula se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi considerado o político mais popular da Terra

Créditos: Reprodução

Lula foi eleito um dos líderes mais influentes do mundo pela TIME em 2010

Créditos: Reprodução

Em 2010, Lula conseguiu que Dilma Rousseff fosse eleita, a primeira presidenta na história do país

Créditos: Reprodução

Em 2011, Lula comunicou que estava enfrentando tumor na garganta

Créditos: Reprodução

Em 2012, Marcos Valério afirmou que a Portugal Telecom teria pago US$ 7 milhões ao partido de Lula, para facilitar a compra da Telemig, empresa de telecomunicações de Minas Gerais

Créditos: Reprodução

Depois do Mensalão, veio a Operação Lava Jato em 2014, investigação que colocou Lula como parte de um esquema de corrupção gigantesco

Créditos: Reprodução

Em 2015 o juiz Sérgio Moro divulgou uma escuta entre Lula e Dilma Rousseff, que abalou a imagem da presidenta e a levou ao impeachment no final do mesmo ano

Créditos: Reprodução

Em 2017, surgiu ainda o caso do apartamento triplex no Guarujá, considerado um suborno por parte da construtora OAS ao ex-presidente Lula

Créditos: Reprodução

Em julho de 2017, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Créditos: Reprodução

Ele recorreu e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão, com efeito imediato

Créditos: Reprodução

